"Bisogna crederci sempre e solo così alla fine riesci in quello che hai voluto". Parole di Giovanni Simeone, rilasciate a Mediaset al termine di Fiorentina-Inter. "Questo pareggio è meritato e ci servirà per crescere, per diventare più forti. Io cerco sempre di aiutare la squadra - ha proseguito l'attaccante argentino - a prescindere dal gol. Abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così, insistere su questo livello. Dove voglio arrivare? Non mi pongo limiti, come non se ne deve porre la squadra"