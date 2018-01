Le pretendenti di Khouma Babacar aumentano perché, dopo Crystal Palace ed Everton, anche la Roma avrebbe messo gli occhi su di lui. La società giallorossa ha chiesto informazioni, spinto dalla necessità di puntellare la rosa in caso di cessioni eccellenti imposte dalle questione finanziare del club giallorosso. Lo scrive La Nazione.



​L’IDEA - Monchi ha necessità di monetizzare al massimo la cessione di un pezzo pregiato e Di Francesco avrebbe indicato in Babacar il profilo giusto per integrare la rosa. L’attuale tecnico della Roma è sempre stato un estimatore della punta viola, tanto da averlo inseguito anche da allenatore del Sassuolo, ma all’epoca ‘Baba’ sembrava pedina inamovibile della Fiorentina. Infatti arrivò il rinnovo del contratto. Era il 2015.



IPOTESI SVINCOLO - Se non dovesse essere ‘accontentato’, non è escluso che Baba decida di andare a svincolo nel 2019. Ipotesi che irriterebbe e non poco la Fiorentina: perderebbe infatti una plusvalenza importante visto che è un prodotto del settore giovanile e quindi ‘nato in casa’.