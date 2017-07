La Fiorentina continua la caccia all'esterno. Nel mirino c'è sempre il giocatore del Sassuolo Matteo Politano. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, mercoledì scorso i viola hanno presentato al Sassuolo una proposta d’acquisto ufficiale, offrendo dieci milioni di euro con bonus, ma la risposta degli emiliani è stata decisamente poco incoraggiante. Il prezzo chiesto dai neroverdi è dodici milioni (in contanti e subito) più bonus di tre milioni. Nuovo incontro a metà di questa settimana, per capire meglio le dinamiche e le distanze in questa trattativa, valutando o meno se vale davvero la pena continuare sulla pista Politano.