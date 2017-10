La Fiorentina ha presentato la sua proposta a Federico Chiesa per alzare sensibilmente lo stipendio annuale (circa 400mila euro) e la trattativa prosegue. Per quanto riguarda Milan Badelj, che si avvia verso lo svincolo, Pantaleo Corvino ha inviato un chiaro messaggio al manager Lucci, che dopo il divorzio da Dejan Joksimovic ha preso in procura il regista croato: noi siamo pronti per trattare, quando volete ci mettiamo a sedere per discutere. Ora la palla passa a Lucci. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.