Vincent Laurini, difensore della Fiorentina, è intervenuto prima del match contro il Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Che partita ti aspetti?

"Noi siamo in un buon momento, venivamo da sei vittorie di fila. Sicuramente avremmo meritato di più nelle ultime gare. Il Sassuolo è in forma, proveremo a dare il massimo. È nato mio figlio Diego, mi darà forza in più per questa sfida".