Vincent Laurini ha parlato a Radio Toscana di questo suo primo periodo nella Fiorentina: "Saponara? E' un ragazzo straordinario. Quando tornerà sarà un'arma in più per noi, perché è fortissimo. I giovani della Fiorentina? Penso a Hagi, Lo Faso e Milenkovic: sono grandi giocatori. Certo, bisogna farli crescere, ma hanno tutto per sfondare. L'estate? Avevo quasi chiuso con la Sampdoria, ero pronto ad andare a Genova per firmare. Poi il procuratore mi ha detto: 'vieni a Firenze'. Pensavo mi prendesse in giro, invece… Perché ho scelto i viola? Non me ne voglia la Sampdoria, ma la Fiorentina è la Fiorentina, come storia e tifo è un'altra cosa".