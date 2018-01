In una lunga intervista concessa al periodico francese Le Republicain Lorrain, il difensore della Fiorentina Vincent Laurini ha parlato dei suoi primi mesi in maglia viola: "Tutto sta procedendo bene. Sono arrivato l'ultimo giorno di mercato e non mi aspettavo di giocare subito e pensavo che ci sarebbe voluto più tempo. Invece l'allenatore mi ha dato subito fiducia e finora ho giocato quasi tutte le partite. Non mi aspettavo di giocare tanto ma ho colto la mia occasione. L'allenatore mi ha lanciato nella gara contro la Juve, non una delle più semplici. Era una partita importante e non mi sono lasciato scappare l'occasione. Un passo avanti rispetto all'Empoli? Sono in Italia da 10 anni e ho scalato vari step. Ogni volta era difficile adattarsi, ma ho giocato nell'Empoli per quattro anni in A perciò ho iniziato ad avere esperienza ad alti livelli. Tra i migliori in Italia secondo i social? Non li guardo ma è vero che la stampa italiana parla delle mie prestazioni, mi hanno intervistato anche i grandi giornali sportivi perciò se si interessano a me significa che sto facendo un buon lavoro. Se mi aspettavo di raggiungere questi traguardi? Se me lo avessi chiesto 10 anni fa quando giocavo nelle serie inferiori avrei pensato che mi prendessi in giro. Il ruolo sulla fascia? Sono un difensore classico, che pensa prima a difendere poi ad attaccare. Non sentirai mai dire che ho preso il pallone, ho scartato due avversari e avanzato sulla fascia, sono più elogiato per la fase difensiva. Prossimo step? Non fisso dei limiti, ma va tutto molto veloce. Ora ho 28 anni e sono nella Fiorentina che considero un top club, mi va bene così. Nazionale? Non ci penso per il momento, diciamo che è un sogno ma se continuo a far bene con la Fiorentina non si sa mai. Per ora non ho avuto contatti con lo staff e i ruoli mi sembrano già coperti".