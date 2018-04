Fiorentina-Lazio 3-4 (primo tempo 2-2)



Reti: 16’, 31’ e 54’ Veretout (F), 39’ e 73’ Alberto (L), 45’ Caceres (L), 54’ Veretout (F), 69’ Anderson (L)



Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Veretout, Chiesa, Dias (79’ Saponara), Eysseric (dall’8’ Dragowski), Simeone (70’ Falcinelli). A disp.: Cerofolini, Laurini, Gaspar, Hristov, Olivera, Ranieri, Cristoforo, Benassi, Gori. All.: Pioli.



Lazio (3-4-2-1): Strakosha, Felipe, De Vrij (25’ Anderson), Caceres, Marusic, Murgia, Leiva, Lukaku (72’ Lulic), Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile (87’ Caicedo). A disp.: Guerrieri, Vargic, Bastos, Wallace, Basta, Crecco, Parolo, Di Gennaro, Nani. All.: Inzaghi.



Arbitro: Damato di Barletta.



Ammoniti: 28’ Luiz (L), 45+3’ Veretout (F), 82’ Chiesa (F), 84’ Alberto (L)



Espulso: 7’ Sportiello (F) per aver parato con le mani un pallone fuori dall’area di rigore, 14’ Murgia per aver trattenuto da ultimo uomo Chiesa, 37’ allontanato dalla panchina l’allenatore della Lazio Inzaghi per proteste.