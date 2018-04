Udinese-Fiorentina 0-2



Sportiello 7: compie un autentico miracolo su Perica nella prima frazione e si ripete nella seconda su Jankto, poi gli attaccanti bianconeri non gli complicano la vita.



Milenkovic 6,5: annulla praticamente De Paul.



Pezzella 6: talvolta troppo irruento ma è una garanzia.



Vitor Hugo 6,5: sempre preciso e pulito nelle chiusure.



Biraghi 6: meglio nella prima frazione, con l'ingresso di Jankto soffre un po' di più di più.



Benassi 6: affrontare il centrocampo dell'Udinese in questo momento è come giocare un amichevole, nel finale prova anche a segnare.



Dabo 6,5: l'equilibrio del centrocampo viola passa attraverso il suo lavoro sporco sulla mediana.



Veretout 6,5: spadroneggia in un centrocampo che lo ostacola con sufficienza, realizza con freddezza il rigore.



Saponara 6: tanto movimento e costruzione partendo da lontano.



(67' Dias 6: più copertura rispetto al compagno)



Chiesa 6,5: è il più pericoloso della squadra viola, ci prova in ogni modo ma Bizzarri copre bene, si conquista il rigore.



(87' Eysseric s.v.)



Falcinelli 6: raggiunge la sufficienza grazie allo splendido assist per Chiesa in occasione del rigore.



(67' Simeone 7: entra e segna dopo quattro minuti)





All. Pioli 6,5: la sua squadra è bella e tranquilla, magari non spumeggiante, ma quanto basta