Fiorentina-Udinese 3-0



Tatarusanu 6: nel primo tempo si trova soltanto a respingere la conclusione di Fofana, ma nel primo tempo si mostra decisivo a respingere il colpo di testa ravvicinato di Zapata. Per il resto normale amministrazione.



Tomovic 6,5: si mostra sicuro e deciso fin dall'inizio e non cala mai d'intensità. Si concede anche delle uscite a metà campo e non commette nessuna leggerezza.



Gonzalo 6,5: tutto un altro giocatore rispetto a quello visto a Roma contro i giallorossi. Guida la difesa con sicurezza ed esperienza, ritarda solo la marcatura sul colpo di testa di Zapata nel secondo tempo.



Astori 7: se Therau e Zapata non riescono a creare scompiglio il merito è soprattutto suo che riesce quasi sempre ad anticipare i loro movimenti con puntualità e precisione.



Chiesa 6: il suo lavoro sulla destra è prezioso come sempre nel saltare il diretto marcatore e scodellare nel mezzo palloni interessanti. Cala un po' nel secondo tempo ma è sempre caparbio nei tentativi di rubare il pallone ai giocatori dell'Udinese.



Badelj 6,5: gran tiro nel primo tempo di prima da fuori respinto tempestivamente da Karnezis. La sua regia è sapiente e si dimostra più che generoso nel cercare in più occasioni con il lancio lungo di servire Babacar.



Vecino 6,5: grande partita del centrocampista viola, che dimostra tutta la sua abilità nel nascondere il pallone agli avversari e la sua buona visione di gioco nell'impostare l'azione. Cerca anche di inserirsi in area dialogando benissimo con i compagni.



(dal 74' Saponara 6: cerca di coronare il suo esordio con la maglia viola con una bella conclusione che finisce alta di poco)



Milic 6: corre tantissimo e ripiega in continuazione sia in attacco che in difesa dimostrando che solo a sprazzi può essere il padrone della fascia; la concentrazione viene a mancare soprattutto quando viene pressato sulla corsa.



Bernardeschi 7: cerca di illuminare i compagni fin dall'inizio aprendo gli spazi sul fronte offensivo, poi prova il gran numero saltando l'uomo e centrando in pieno con un bolide la traversa che favorisce il gol di Borja Valero. Incornicia la sua bella gara con il gol siglato su rigore.



(dall'83 Tello s.v.)



Borja Valero 7: l'uomo giusto al momento giusto. Si trova sui piedi il pallone dell'1-0 e lo concretizza. Importantissimo il suo lavoro da incontrista nel bloccare i contropiedi dell'Udinese, ma ancora più fondamentale è la giocata con la quale serve Babacar per il gol del 2-0. Semplicemente essenziale.



Babacar 6,5: Dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio carica subito il pubblico di casa con un tiro potente respinto da Karnezis, e ha una buona occasione di testa intorno al 25' che spreca però mandando fuori a lato. Ripaga la fiducia del mister con il gol del 2-0 viola con la complicità della deviazione di Samir.



(dal 67' Kalinic 6: prova subito a rendersi pericoloso in prossimità di Karnezis ma Danilo segue il suo movimento e lo chiude tempestivamente. Prova a rendersi pericoloso anche successivamente, ma la difesa dell'Udinese lo anticipa quasi sempre.





All. Sousa 7: la sua fiducia in Babacar viene ricompensata. Sceglie Milic per far riposare Maxi Olivera e il croato non sfigura affatto. Cerca di essere ancora più offensivo nella ripresa inserendo in campo anche Kalinic e Saponara.