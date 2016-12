Fiorentina-Napoli 3-3



Tatarusanu 6: bravo nei minuti iniziali a respingere il potente tiro di Insigne dalla distanza. Può far ben poco sullo spettacolare gol dell'attaccante partenopeo, ma si va valere con una buona uscita in area piccola intorno al 38'. Nessuna colpa da parte sua sul gol di Mertens; fa venire i brividi i tifosi su una respinta corta verso la metà della ripresa. Si tuffa bene in occasione del rigore ma non intercetta il tiro.



Tomovic 5: tocca a lui guidare la difesa e lotta con tanta volontà. Si prende anche il rischio di uscire palla a piede nell'altra metà campo, e lo fa con una certa disivoltura. Si rovina compiendo una vera frittata aprendo la strada a Mertens per il secondo gol degli azzurri.



Salcedo 5,5: fa valere bene il fisico sui "folletti" d'attacco del Napoli. Si dimostra puntuale anche nelle chiusure sul fondo, pochissime sbavature da parte sua nel corso della gara. Quella più grossa la compie in pieno recupero commettendo il fallo da rigore su Mertens.



Astori 6: i clienti da tenere d'occhio sono dei più complicati, ma si fa valere con l'esperienza. Si vede che però senza Gonzalo a fianco alcune incertezze da parte sua ci sono eccome.



Olivera 6,5: fa venire il giramento di testa ad Hysaj sulla fascia di sua competenza sia in fase difensiva che offensiva, dove si fa vedere spesso e volentieri. Miracoloso nel salvare il pallone sulla linea sul tentativo sottoporta di Mertens.



Vecino 6: spende male la sua occasione di andare al gol con un tiro troppo strozzato nel primo tempo. Cerca anche il gol di testa, ma il grosso del lavoro lo fa a centrocampo dove riesce a recuperare i pochi palloni persi da Diawara sfruttandoli al meglio.



Badelj 5: con Diawara e Zielinski dalle sue parti passano pochi palloni, e con il passare del tempo viene totalmente a mancare la sua regia in mediana. Sousa se ne accorge e preferisce sostituirlo con Sanchez nella ripresa.



(dal 73' Sanchez 6: troppo poco tempo per il colombiano per poter incidere sulla partita).



Chiesa 7: tanta corsa e giocate personali per eludere i diretti marcatori. Peccato che si fa prendere alla sprovvista dalla finta di Insigne in occasione del gol degli azzurri. Cerca di farsi perdonare comunque con altre belle sfiammate sulla fascia. Tanta personalità anche nel costruirsi l'azione per andar subito al tiro ad inizio ripresa e nel cercare più volte il gol anche da posizione quasi impossibile. Scatenato.



(dall'87' Diks s.v.)



Cristoforo 6: schierato sulla trequarti tende comunque ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti, dove comunque la sua tecnica si rivela utile. Prova modesta da parte sua, la sufficienza c'è tutta.



(dal 73' Zarate 6,5: entra, raccoglie in corsa il perfetto assist di Bernardeschi e regala alla Fiorentina il momentaneo vantaggio. Meglio di così non poteva fare).



Bernardeschi 8: ha tanta voglia di far bene, e nel primo tempo con le sue ripartenze e le sue aperture sulla fascia e al centro è il migliore dei suoi. Corona la sua bella prova con il gol su calcio di punizione seppur deviato. Spettacolare invece il gol del 2-2, un tiro che lascia di sasso Reina e che fa esplodere di gioia lo stadio. Una vera perla anche l'assist per il gol di Zarate.



Kalinic 5: spreca una buona occasione nel primo tempo calciando alto da posizione invitante. Rischia tantissimo prima del 45' con una vistosa simulazione in area essendo già ammonito. Per il resto della gara è un po' troppo abulico.





All. Sousa 6,5: la formazione iniziale piuttosto insolita gli rende ragione. La fiducia riposta in Chiesa lo ripaga, capisce quando è il caso di rilevare uno spento Badelj. Peccato per l'approccio della sua difesa che a volte non risponde come dovrebbe.