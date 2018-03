Torino-Fiorentina 1-2



Sportiello 6: partita da spettatore, o poco più, per il portiere della Fiorentina. Il Torino per 86 minuti non tira mai in porta ma alla prima occasione segna con Belotti: sul gol il portiere viola non può nulla.



Milenkovic 6: partita attenta da parte del terzino della Fiorentina. In fase offensiva lo si vede di meno rispetto a Biraghi, ma è bravo in fase difensiva a non concedere mai il fondo ai giocatori del Torino.



Pezzella 6,5: insieme a Vitor Hugo forma una solida coppia difensiva e riesce ad arginare un Belotti che, quest'oggi, fino all'86' nell'aerea di rigore del Torino lo si vede pochissimo.



Vitor Hugo 6,5: altra prestazione convincente del brasiliano nella posizione che era di Davide Astori. Il numero 31 viola è bravo a intercettare diversi palloni in fase difensiva e a chiudere gli spazi agli attaccanti del Torino.



Biraghi 7,5: buona prestazione da parte del terzino sinistro della Fiorentina, bravo nel proporsi con costanza in fase offensiva. Il rigore che poi Sirigu para a Varetout nasce una sua conclusione che De Silvestri devia con il braccio. Ne finale è sempre da un suo cross che arriva il rigore che Thereau trasforma nel gol del 2-1.



Benassi 6,5: è il grande ex della partita, se quest'oggi voleva farsi rimpiangere dalla sua vecchia società è riuscito in pieno nel suo intento. Gioca una bella partita e nel primo tempo impegna anche Sirigu con una conclusione dalla distanza.



Badelj 6,5: è un'autentica diga davanti alla difesa, copre bene gli spazi e ferma diverse azioni del Torino. Allo stesso è bravo a impostare il gioco quando è chiamato a farlo.



Varetout 7: nel primo tempo ha la grande occasione per portare in vantaggio la Fiorentina ma si fa respingere il rigore da Sirigu. Il centrocampista viola si fa però perdonare nel secondo tempo quando strappa il pallone dai piedi di Acquah, si invola verso la porta granata e questa volta non sbaglia.



Chiesa 6: nel primo tempo lo si vede poco, cresce invece nella ripresa dove si rende autore di qualche buono spunto in fase offensiva. Non una prestazione però eccezionale per festeggiare la prima convocazione in Nazionale.



Saponara 5,5: si fa vedere solo a sprazzi con alcuni passaggi filtranti, ma non basta per guadagnare la sufficienza. Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetterebbe un'altra prestazione.



(76' Thereau 7: ci vuole la giusta dose di freddezza per calciare un rigore al 94', lui ce l'ha e permette così alla Fiorentina di vincere la partita).



Simeone 5,5: l'impegno certo non manca, ma l'attaccante argentino quest'oggi è ben contenuto dalla coppia di centrali difensivi del Torino e finisce per vedersi poco. A inizia partita si procura un rigore che il Var però giustamente toglie. (65' Falcinelli 6: gioca molto per la squadra e si rivela utile in fase offensiva)





All. Pioli 7: la sua Fiorentina dimostra di avere grinta da vendere. Subisce il gol del pareggio all'86', non perde la testa al 94' vince con merito grazie al rigore trasformato da Thereau. Pioli è stato bravo a imbrigliare bene il gioco del Torino che in tutta la partita riesce ad andare al tiro una sola volta.