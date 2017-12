Lazio-Fiorentina 1-0



Dragowski 6: Prende gol subito, un inizio in salita. Per il resto si oppone quando deve ai tentativi biancocelesti.



Milenkovic 5,5: Dalla sua la Lazio va forte, ma le manovre d'attacco biancocelesti si sviluppano perlopiù dall'altra parte. Errore da dilettante su Immobile, che lo supera con astuzia e quasi non va a raddoppiare nella ripresa.



Astori 6: Contro Caicedo non parte benissimo, soffre lo strapotere dell'attaccante dell'Ecuador. Poi tocca ad Immobile, altro cliente scomodissimo. Sbaglia qualche appoggio di troppo, ma ha esperienza, e lo frena come può.



Hugo 6: Al centro della difesa ogni tanto va in apnea, ma prova a chiudere e tappare le falle. Nella ripresa si fa 'uccellare' da Immobile, per poi salvare in scivolata disperata. Non male, in campo aperto va in difficoltà, ma per il fisico che ha è una sofferenza dovuta.



Gaspar 6,5: Nella sua conclusione velenosa c'è buona parte dell'immediata reazione viola, salva sulla linea il possibile 2-0 Lazio di Caicedo, molto presente nella manovra offensiva viola: esce quando Pioli vuole rischiare il tutto per tutto.

(Dal 74' Gil Dias s.v.)



Benassi 5: A volte, proponendosi in avanti, lascia pericolosamente scoperta la sua difesa. Non incide molto, non aiuta la viola in nessuna delle fasi, tanto che Pioli lo toglie.

(Dal 46' Eysseric 6,5: Deve dare maggior vivacità all'attacco, a partire dai calci piazzati. Lucido nelle giocate, una delle poche note liete della ripresa)



Sanchez 5,5: A centrocampo deve dettare i tempi e schermare le offensive dei centrocampisti Lazio. A volte troppo compassato, lento, contro Felipe Anderson, quando puntato, va sempre in difficoltà. Mai un'intuizione degna.



Veretout 5,5: Tanto movimento, quantità, prova spesso ad inserirsi, è meno vivace dell'ultima gara contro la Lazio. Alla lunga la Fiorentina si spacca in due, ed il suo lavoro si perde nel vuoto.



Chiesa 5,5: Poco Chiesa, Basta e Bastos dalla sua lo chiudono, lo costringono a giocate elementari, almeno nel primo tempo. Nella ripresa destro a giro d'alta scuola, che impegna severamente Strakosha, ma è l'unico lampo. Cambia fascia quando entra Gil Dias, non cambia la prestazione.



Saponara 5: Poco, troppo poco il suo impatto sul primo tempo, non riesc emai ad incidere, a trovare la posizione, a mettere in difficoltà la Lazio. Ectoplasma.

(Dal 46' Simeone 5: Entra per dare maggior forza all'attacco, a volte sembra un po' pestarsi i piedi con Babacar. de Vrij lo tratta come Babacar: lo annulla, semplicemente).



Babacar 5: Primo tempo in grande anonimato, viene stretto tra centrali esperti, in grande spolvero, combina veramente poco. Troppo poco per uno che ha il peso dell'attacco sulle spalle. Forse si sente ancora intorno alla tavola a Natale.





All. Pioli 5,5: Contro la sua ex squadra pretende dai suoi grande intensità, ma la gara si mette subito male. I suoi ci provano a rimetterla in carreggiata, ma la Lazio sembra sempre in controllo rigido, non concede molto, è sempre pronta a ribaltare il campo. L'impressione rimane: forse qualche scelta non ha pagato, ma manca anche un po' di carattere. E quello non può regalarlo Pioli a Natale, anche se magari vorrebbe.