Cagliari-Fiorentina 0-1



Sportiello 6: non viene mai chiamato in causa, se non per qualche uscita in presa alta.



​Milenkovic 6,5: positivo il debutto ufficiale per il giovane difensore serbo, che si disimpegna bene senza sbavature.



(Dall'83' Sanchez SV)



Hugo 6,5: nei duelli aerei con Pavoletti la prende sempre lui, prestazione di livello del centrale brasiliano.



Astori 6,5: partita ordinata e attenta per il capitano viola, sempre prezioso sia in copertura che in fase d'impostazione dalle retrovie.



Chiesa 7,5: quando la palla finisce tra i suoi piedi è sempre una minaccia per la difesa cagliaritana. Mette in area una quantità infinita di palloni, si rende pericoloso anche con qualche tentativo dalla distanza. Suo l'assist al bacio per il gol di Babacar.



​Benassi 6,5: sostanza e qualità, decisivo il suo apporto sia in fase difensiva che in quella offensiva.



​Badelj 6,5: gioca con un'intelligenza fuori dal comune, dai suoi piedi saggi passano quasi tutte le azioni viola. Nella ripresa si divora il gol del vantaggio da pochi passi.



(Dall'88' Laurini SV)



​Veretout 6,5: i suoi strappi sono una costante spina nel fianco per la mediana rossoblù, ma è poco incisivo negli ultimi 20 metri.



​Biraghi 6: nel primo spinge tanto sull'out mancino, abbassa i giri del motore con il passare dei minuti.



​Thereau 5,5: un paio di lampi, niente più. Pioli si aspetta sicuramente qualcosa di diverso da lui.



(Dal 70' Babacar 7: entra a freddo e decide la gara con una zampata sotto porta da vero rapace d'area.)



Simeone 6: sfiora il gol in due circostanze, ma prima Cragno e poi Romagna gli chiudono provvidenzialmente lo specchio di porta.



All. Pioli 7: si schiera a specchio rispetto agli avversari, optando per una difesa a tre e lanciando dal 1' il giovane Milenkovic. Scelta che paga: la Viola domina in lungo e in largo per quasi tutta la durata del match, schiacciando il Cagliari nella propria metà campo. Azzeccatissimo il cambio Thereau-Babacar, con quest'ultimo decisivo per la vittoria finale.