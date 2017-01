Napoli-Fiorentina 1-0



Tatarusanu 6,5: salva su Insigne con l’aiuto della traversa, non può nulla sul gol di Callejon.



Sanchez 5,5: si perde spesso Insigne dalla sua parte.



Astori 5,5: ci prova di testa con poca fortuna, attento in fase difensiva ma si perde Callejon sul gol che decide la gara.



Tomovic 6: molto attento su Pavoletti prima e Mertens poi, buona la sua prestazione.



Chiesa 6,5: gioca da veterano, un futuro campione.



Badelj 6: dirige il centrocampo con buona qualità.



(dall’ 84' Babacar sv)



Vecino 6: buona la sua gara ma non risulta decisivo.



Maxi Olivera 5: si limita a fare il compitino, troppo nervoso nel finale.



Bernardeschi 6: la sua qualità si vede, cala nella ripresa.



(dal 75’ Borja Valero sv)



Cristofaro 5,5: si vede poco in fase offensiva, può fare di più.



(dal 75’ Ilicic sv)



Kalinic 5: nel primo tempo non la vede quasi mai, nella ripresa meglio ma non punge.





All. Sousa 6,5: la sua squadra gioca alla pari col Napoli.