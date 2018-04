Sassuolo-Fiorentina 1-0





Dragowski 5,5: incolpevole sul gran tiro di Politano. Buone parate nella ripresa.



Laurini 6: senza infamia e senza lode. Non scende mai al cross.



Hugo 6: dirige la difesa accanto a Milenkovic, talvolta coprendo gli errori del suo giovane compagno di reparto.



Milenkovic 5,5: non sempre impeccabile, perde almeno due palloni pericolosi. Ma ci sta, è un '97



Olivera 5,5: si fa attrarre e infilare dalla combinazione Missiroli-Adjapong che porterà al gol i neroverdi. Soffre anche a causa dell'aiuto pigro di Saponara, dopo l'espulsione di Dabo.



(dal 55' Dias 5,5: con lui in campo la Viola passa al 3-4-2. Tenta di ubriacare Adjapong ma non vi riesce praticamente mai)



Benassi 6: nel primo tempo bene ma non Benassi. Cresce nella ripresa.



Dabo 4,5: ammonito nei primi minuti, si fa espellere per doppio giallo al 29', atterrando Berardi sulla fascia. Poco lungimirante.



Chiesa 5: annullato da un ottimo Rogerio. Evidentemente stanchissimo.



(dal 72' Gaspar sv)



Saponara 5,5: sembra appesantito, inciampa sul pallone, non ispira e non è ispirato. Quasi svogliato.



(dal 55' Simeone 5,5: ci prova ma è poco lucido quando, all'80', gli capita il pallone giusto per pareggiare)



Veretout 6: quanto corre, comunque! Pioli schiera sulla sinistra, poi l'espulsione di Dabo lo costringe ad accentrarsi in cabina di regia. Dove non brilla.



Falcinelli 5: prestazione incolore per l'ex di turno. La sua prima e unica conclusione arriva a inizio secondo tempo, ma è alta sopra la traversa.







All. Pioli 5,5: l'espulsione di Dabo al 29' gli complica la gara. Dal 4-2-3-1 asimmetrico iniziale passa a un 4-4-1, ma Saponara lascia molti buchi sulla destra, da dove infatti arriva il gol. Nella ripresa si sbilancia ulteriormente inserendo Simeone e Dias: poco meglio. Tradito dalla stanchezza dei suoi giocatori e dal turnover.