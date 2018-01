Sampdoria-Fiorentina 3-1



Sportiello 6: strepitoso in avvio su Kownacki, nega un gol già fatto alla Samp. Incolpevole sui tre gol della Samp, mura Zapata nel finale.



Laurini 5: Quagliarella in un paio di occasioni gli va via, disorientandolo con finte e controfinte. In confusione totale, come tutta la difesa della Fiorentina.



Pezzella 4,5: tanti, troppi errori quando deve giocare la palla. Stende Ramirez nel primo tempo, e il giallo condiziona la sua gara. Quagliarella lo salta con facilità irrisoria in occasione del vantaggio doriano, Ramirez lo irride con un tunnel.



Vitor Hugo 5: dei due centrali di Pioli, è quello meno in difficoltà. Anche lui però partecipa alla debacle viola del Ferraris.



Biraghi 5: la Samp sulla sua corsia sfonda sempre. Si sgancia poco in fase offensiva, Praet e Bereszynski lo contengono senza particolari apprensioni.



Chiesa 5,5: nelle prime battute di gara, ingaggia un bel duello con Strinic. Dà la sensazione di essere il giocatore più pericoloso della Fiorentina, ma la sua area di competenza è troppo lontana dalla 'zona calda'. Da una sua iniziativa nasce il gol della bandiera.



Badelj 5,5: funge da diga al centro del campo, cerca di dare equilibrio ma non è semplice contro il terzetto blucerchiato. Perde un sanguinoso pallone che genera il secondo gol doriano, è un errore che di fatto chiude il match.



Benassi 5: mette a referto soltanto un tiro da fuori sporcato da Praet. Non sostiene mai l'azione offensiva della sua squadra.



(dal 65' Saponara 6: bravo e fortunato a trovare Sanchez in area di rigore per il 3-1).



Eysseric 4,5: vaga per il campo senza trovare una vera e propria collocazione tattica. Non punge in attacco, non chiude in difesa. Si fa anche ammonire.



(dal 71' Sanchez 6: trova il gol della bandiera, che gli vale la sufficienza in pagella).



Babacar 5: avrebbe la chance per pareggiare, ma il controllo difettoso a tu per tu con Viviano gli impedisce di trovare la deviazione vincente. Per il resto dell'incontro si vede pochissimo.



(dal 66' Gil Dias 5,5: prova a sfruttare la sua velocità, senza riuscirci).



Simeone 5: troppo solo in avanti. Non si vede mai.





All. Pioli 5: la sua Fiorentina, dopo l'1-0 doriano, si squaglia. I viola non entrano mai in partita, e vengono annullati in tutte le zone di campo dalla Samp. La sensazione è quella di una squadra confusa anche tatticamente, non ben posizionata sul terreno di gioco. Anche i cambi - forse tardivi - non riescono a cambiare l'inerzia dell'incontro.