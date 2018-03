Fiorentina-Crotone 2-0



Sportiello 6: tocca, sì e no, due palloni, fino al tentativo finale di Trotta, su cui è bravo ad opporsi.



Laurini 6: scelto, a sorpresa, al posto di Milenkovic, contiene Martella e placa Stoian.



(dall’82’ Gaspar s.v.: qualche minuto per il portoghese, Pioli gli concede uno scampolo di partita per mettersi in mostra)



Pezzella 6: capitano, visto l’infortunio di Badelj, prende Trotta e non lo molla.



Hugo 6: il brasiliano fa il suo, e lo fa bene. Gli avversari, specialmente dopo l’espulsione, sono nulli dalle sue parti.



Olivera 6,5: squalificato Biraghi, tocca a lui. Dal suo cross nasce il gol di Simeone, poi al 9’, davanti a Cordaz sceglie la soluzione peggiore per segnare. Una nota lieta, una piacevole riscoperta. Vedremo, anche perché l’italiano non ha nessuna voglia di perdere il posto.



Cristoforo 6: Pioli sceglie lui e non Dabo per sostituire Badelj dal primo minuto. Nonostante i soli centodiciotto minuti disputati in stagione, mette corsa e chilometri al servizio della squadra. Non perfetto in alcuni movimenti difensivi.



(dal 51’ Dabo 6,5: il suo ingresso cambia totalmente la Fiorentina, non solo il centrocampo. Fisico, densità, Pioli lo inserisce per coprirsi e trae benefici soprattutto in fase offensiva)



Veretout 6: non è il più presente, si vede poco ma lavora oscuramente nelle trame di copertura. Importante nel marcare a zona i due esterni del Crotone.



Chiesa 6,5: dopo sessantuno minuti spenti, spacca la porta dopo un delizioso scambio con Saponara, correndo sotto la Curva Fiesole ed indicando con veemenza il giglio sul petto. Standing ovation. “Chiesa goool”, gli intona il suo pubblico dopo gli applausi.



(dal 75’ Lo Faso 6: seconda presenza stagionale dopo quella contro il Benevento. Una vetrina per lui al ‘Franchi’)



Saponara 7: suo il tiro che Cordaz respinge sui piedi di Simeone in occasione dell’1-0. Male nella prima frazione, nel secondo tempo cambia completamente il tono della propria prestazione, cercando maggiormente l’inserimento e propiziando concretamente alcune occasioni. Assist filtrante per Chiesa: 2-0 e la corsa all’Europa League prosegue.



Eysseric 6,5: infortunato Thereau, Pioli lo preferisce a Dias. Arriva con convizione nell’anticipare la difesa del Crotone, costringendo Cordaz alla respinta, sulla quale il ‘Cholito’ non si fa pregare. Redivivo, in palla. Boato, all’82’, ma la sua conclusione non gira abbastanza.



Simeone 7: non segnava dal 5 gennaio, dalla gara contro l’Inter. Stavolta è bravo ad anticipare tutti sulla respinta di Cordaz, portando in vantaggio la Fiorentina. Presente in area di rigore, sfiora ancora la rete, facendo esplodere il ‘Franchi’, senza però impattare concretamente il pallone. Deve continuare così.



All. Pioli 6: deve rivoluzionare modulo e giocatori complici le numerose assenze. Squalificati Biraghi e Benassi, orfano degli infortunati Badelj e Thereau, lancia Olivera e Cristoforo con Eysseric in attacco.