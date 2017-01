Fiorentina-Genoa 3-3



Sportiello 5,5: all'esordio con la maglia viola è spettatore non pagante per tutto il primo tempo, è forse colpevole soltanto nel primo dei tre gol siglati dal Genoa con un'uscita un po' frettolosa.



De Maio 5: funziona bene e a dovere la marcatura su Simeone nel primo tempo. Gli bastano però dieci minuti per abbassare il suo voto in pagella facendosi trovare impreparato in occasione dei gol del Grifone.



Sanchez 5,5: si stacca bene e inteligentemente dalla linea difensiva viola per provare scorribande dal centrocampo in su. Quando sbaglia corre subito a rimediare, ma nella ripresa ci mette anche lui del suo.



Astori 5,5: Se Pinilla e Simenone non riescono a dialogare nello stretto il merito è soprattutto suo con i suoi tempestivi interventi in chiusura. Peccato che nella ripresa non si fa trovare pronto nell'occasione dei gol di Siomeone e Hiljemark.



Chiesa 7: non solo corsa, ma anche tanta potenza, come quando poco prima del 20' colpisce con un bolide dalla destra la traversa. Fa impazzire la difesa rossoblu con le sue improvvisate in area e corona la sua gara con il bolide del momentaneo 2-0 dei gigliati facendo impazzire la curva Fiesole che gli intona a gran voce il coro Chiesa-gol.



(dall'85 Tello s.v.)



Vecino 6: partita condotta in modo saggio da parte sua. Fa bene a provare la conclusione quando può ed è una spanna sopra a tutti nel cercare le aperture sulle fasce. Come i compagni risente della fatica nel secondo tempo.



Badelj 5: non entra mai in partita e la sua regia manca alla squadra viola fin dal primo minuto. Sousa se ne accorge e preferisce sostituirlo con Bernardeschi.



(dal 62' Bernardeschi 6: nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo ed ecco che con un bel suggerimento in area serve Kalinic per il gol del 3-2. Costa caro la sua inegnuità quando tocca con il braccio il pallone in area beccandosi il rosso diretto e regalando il rigore siglato da Simeone)



M. Olivera 5,5: partita di corsa e sacrificio sulla fascia, dove a volte riesce a creare dei grattacapi non da poco ai diretti avversari. Cala nella ripresa, ma nonostante questo non lascia mai scoperta la zona di sua competenza.



Borja Valero 6: la classe e la qualità nel portare la palla in avanti sembra quella dei vecchi tempi, manca però a volte di luicidità. Si smarca comunque bene come in occasione del suo tiro respinto da Lamanna nel secondo tempo. Cresce in modo esponenziale con il trascorrere dei minuti cercando più volte la conclusione.



Ilicic 6,5: non inizia bene sbagliando subito un pallone in fase di impostazione. Alla prima vera occasione dalla distanza non perdona però con il suo gran sinistro coglie di sorpresa con un tiro-cross Lamanna. Torna vicino al gol al 40' ma una deviazione della difesa genoana strozza il suo tiro, e ad inizio secondo tempo non calcolando però bene l'uscita di Lamanna.



(dal 71' Cristoforo: il suo ingresso nel momento più importante della gara non incide affatto ne' in fase offensiva ne' tantomeno in copertura).



Kalinic 6,5: primo tempo un po' abulico per il centravantio croato, ma si riscatta subito nel primo tempo servendo il bell'assist per il gol di Chiesa. Dialoga benissimo anche con Ilicic servendogli un gran pallone in area sul quale interviene Lamanna in uscita. Perfetta la sua realizzazione in area su suggerimento di Bernardeschi che vale il 3-2 viola.





All. Sousa 6: sgrida tantissimo i suoi quando perdono la posizione e capisce che non è giornata per Badelj sostituendolo con Bernardeschi. Sceglie De Maio al posto di Tomovic, ma i risultati in difesa non sembrano cambiare più di tanto.