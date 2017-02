Fiorentina-Torino 2-2



Tatarusanu 6: incolpevole sul primo gol Belotti, colto di sopresa sul secondo, ma si riscatta con la paratona sul tiro da fuori di Ljajic con la quale evita il gol del 3-2 per i granata.



Sanchez 6: viene schierato da Sousa come terzino sinistro, e riesce comunque a mandare fuori tempo in più occasioni Iago Falque. Costretto poi ad uscire per infortunio.



(dal 76' Tomovic s.v.)



Gonzalo Rodriguez 5,5: nella prima parte di gara sventa tutti i possibili pericoli che intercorrono dalle sue parti. Nella ripresa si dimentica invece di Belotti lasciandolo libero di segnare di testa, per poi calare vistosamente per il resto della partita.



Astori 5: nel primo tempo mostra una tranquillità importante nel gestire al meglio ogni situazione offensiva degli avversari. Nella ripresa commette però due errori decisivi, lasciando libero Moretti di fare da torre per il primo gol di Belotti, e perdendo poi il bomber granata in occasione del gol del 2-2.



Salcedo 5: al roccioso messicano stavolta tocca difendere sull'out di destra, dove a volte va in affanno sul pressing di Boye, sul quale commette il fallo evitabile regalando il rigore ai granata e sbagliato da Belotti. Da lì in poi va in confusione totale.



Chiesa 7: vero valore aggiunto sulla corsia destra nasce da lui l'azione del gol del vantaggio dei viola. Cerca il gol anche nella ripresa con un tiro verso la porta neutralizzato comodamente da Hart. Bellissimo il cambio di gioco per Tello con l'esterno pochi minuti dopo. Classe e personalità da vendere.



Badelj 6,5: la sua regia torna a funzionare come si deve e se la Fiorentina parte con il piede sull'acceleratore nel primo tempo una buona fetta di merito è sua. Cala come tutta la squadra nella ripresa.



Borja Valero 6,5: porta tanta qualità in campo come è solito fare, ma il suo contributo più importante arriva dal preciso cross dalla bandierina per il colpo di testa di Kalinic. Cerca di fare nel suo meglio anche nella ripresa.



Tello 5,5: a causa del forfait dell'ultimo minuto di Ilicic parte titolare, maspreca almeno tre occasioni importanti, ovvero un tiro indirizzato all'angolino basso, una conclusione a giro sparata altissima e un pallone calciato addosso ad Hart. Da premiare comunque la sua buona attitudine a dare una mano in chiusura durante la gara per bloccare sul nascere i contropiedi avversari.



(dall'88' Maxi Olivera s.v)



Saponara 7: alla prima da titolare con la maglia viola trova subito il suo primo gol con un tiro al volo su ribattuta di Hart. Ci riprova poco dopo la mezz'ora con una buona conclusione piazzata che fa venire i brividi al portiere granata. Sfiora la doppietta nel secondo tempo con un diagonale indirizzato all'angolino che esce di pochissimo.



(80' Cristoforo s.v.)



Kalinic 6: tanto movimento in area, ma calcia alto da buona posizione con Hart ormai battuto. Si ricatta al 37' con un bel colpo di testa per il 2-0 dei viola. Nella ripresa non gli arrivano palloni giocabili per tentare la doppietta personale.





All. Sousa 5: senza Bernardeschi e Ilicic più che giustificate le scelte di Saponara e Tello dall'inizio. Sono inspiegabili però le sostituzioni dell'ex Empoli e di Tello nei momenti più complicati della gara per i viola.