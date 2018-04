Roma-Fiorentina 0-2

SPORTIELLO 6,5: Impreciso sia con le mani che con i piedi nel primo tempo, ma riesce e ipnotizzare Nainggolan da posizione ravvicinata. Parata decisiva. LAURINI 6: Pettina a dovere la cresta di El Shaarawy concedendogli solo qualche bel passo di danza. Poi si accentra per frenare la voglia di Dzeko.



PEZZELLA 6,5: Mette una pezza dopo pochi minuti su un cross di Peres, si perde qualche attenzione in fase di uscita ma mantiene pulita una prestazione di sostanza e carattere. Si becca un giallo sacrosanto quando frena Dzeko all’ingresso dell’area di rigore.



VITOR HUGO 6: Continua il percorso di crescita di Vitor che pure oggi concede poco o nulla prendendosi pure qualche mansione di costruzione della manovra. Quando Dzeko decide di fare sul serio va in affanno.



BIRAGHI 6,5: E’ più Defrel che lo lascia in pace, o lui che lo mette a tacere? Propendiamo per la prima ipotesi, ma pire quando dalle sue parti arriva Schick non si registrano problemi di linea.



DABO 7: Come combatte il ragazzo. Va su ogni pallone togliendo il fiato a Strootman e Nainggolan e prendendosi i complimenti di compagni e tifosi.



VERETOUT 7: Petto in fuori e passo sicuro, il francese è il condottiero tattico di una squadra che non sa più perdere. Nainggolan e Strootman restano allibiti.



SAPONARA 7,5: Regala un pallone che più pulito non si può a Benassi, poi si sporca piedi e mani per aprire il varco a Simeone. Bel lavoro pure in fase di copertura. Ritrovato dopo mesi di naftalina. (25’st Milenkovic 6: entra a cose fatte)



EYSSERIC 6,5: Col passare dei mesi ha acquisito maggiora maturità tattica. I colpi già li aveva, anche se li mette in mostra solo a sprazzi. Pure lui partecipa all’opera di annullamento di Nainggolan. (14’st Gil Dias 6: serviva un po’ di sprint)



BENASSI 7: Un piatto facile, facile per il vantaggio viola poi la diligenza tattica di un ragazzo pronto a fare il salto in azzurro.



SIMEONE 7: Nello stadio che regalò tante gioie a papà, il Cholito fa valere fame e grinta. Il gol del raddoppio, al netto degli errori della difesa giallorossa, è un mix di prepotenza e cinismo. (44’st Falcinelli ng)



PIOLI 7,5: Ha studiato bene i limiti della Roma, e li fa notare tutti. La Fiorentina è perfetta sia in fase di contenimento che in fase di attacco e ora comincia a leccarsi i baffi con l’Europa League così vicino.