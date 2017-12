Fiorentina-Milan 1-1



Sportiello 5,5: praticamente inoperoso fino al 51’, quando devia in angolo il tentativo a giro di Suso. Sullo stesso spagnolo, non è perfetto nel respingerne il tiro in occasione della rete di Calhanoglu, fermando la propria imbattibilità a 528’.



Laurini 5,5: da contenere, per larghi tratti, non c’è nulla, da spingere invece sì, ma non è quel tipo di giocatore. Quindi disputa una prestazione anonima, facendosi vedere poco in entrambe le fasi.



Pezzella 6,5: continua ad essere un muro, rimediando anche alle imprecisioni altrui, e spengendo Cutrone.



(dal 72’ Hugo 6: continua ad avere sempre più spazio con continuità, stavolta a gara in corso. Fa il suo)



Astori 6: agisce da regista basso, considerando quanto il Milan riesce a creare, dedicandosi all’impostazione verso la fitta rete di metà campo.



Biraghi 6: quando punta l’uomo, dà sempre l’impressione di non poterlo saltare. Compito esiguo in fase difensiva, spinge ma sbattendo contro l’imprecisione propria e dei compagni: poi, però, serve un assist al bacio per Simeone. Rimedia un cartellino giallo commettendo un fallo dopo un contropiede nato da un suo tiro respinto.



Badelj 6: ritmo lento ma manovra quasi sempre affidata a lui. Al 41’ ci prova, come può, sulla respinta di Donnarumma, mentre al 47’ costringe l’estremo difensore rossonero a una ottima parata su un tiro d’interno, iniziando la propria crescita nella ripresa.



Benassi 5: praticamente non fa niente, tranne sbagliare qualche passaggio.



(dal 66’ Eysseric 5,5: non riesce a dare freschezza e tecnica alla manovra)



Veretout 6: invischiato nelle imprecisioni del centrocampo e nell’alta densità creatasi in quella zona, non incide a suo modo, ma si spende molto nel lavoro oscuro.



Dias 5,5: è paradossalmente, visti i palloni toccati fino a quel momento, il più pericoloso dei viola nel primo tempo, al 45’, quando Donnnarumma salva il suo colpo di testa da pochi passi.



(dal 54’ Chiesa 5,5: quando corre verso la panchina per entrare, il ‘Franchi’ si scalda.



Thereau 5: sbaglia continuamente qualsiasi sponda, mandando la palla sovente dalla parte opposta rispetto a Simeone. I movimenti, oggi, non sono dei migliori e, sicuramente, non sono coordinati con il resto della squadra.



Simeone 6: se ci fosse la collezione degli errori tecnici e tattici, l’argentino l’avrebbe finita durante il primo tempo. Viene abbattuto da Romagnoli quando, dopo aver vinto un rimpallo, si era involato verso la porta: graziato il difensore. Ci prova al 58’, la conclusione però è debole. Poi incorna il cross di Biraghi, facendo esplodere i tifosi.



All. Pioli 6: lascia fuori dai titolari Chiesa, il problema è la stanchezza. Se si cerca ‘sterilità’ sul dizionario, probabilmente appare la parola ‘Fiorentina’. Il pallino del gioco, nella prima frazione, è solo viola, ma i problemi offensivi sono lampanti. Brutta notizia, dal punto di vista mentale, la rete subita tre minuti dopo il vantaggio: dettagli che fanno la differenza.