Fiorentina-Atalanta 1-1



Sportiello 7,5: decisivo. Per due volte nel primo tempo, quando salva prima su Kurtic e poi con un ottimo intervento al 22’ sulla conclusione da distanza ravvicinata di Freuler, e sul rigore battuto da Gomez, su cui conferma le proprie doti di “pararigori” contro la sua ex squadra, con la quale non si è certamente lasciato nel più pacifico dei modi. Ma non solo, perché si esalta nel finale. Si arrende solamente all’imparabile conclusione di Freuler.



Laurini 6: solido, compatto, annulla Gomez e Spinazzola sulla propria fascia. Non spinge molto in fase offensiva, anche perché le caratteristiche dell’avversario non lo permettono, ma quando deve difendere è sempre attento e risolutivo.



Pezzella 5,5: il fallo da rigore che commette è discutibile, per fortuna Sportiello evita le polemiche deviando in calcio d’angolo. Impreciso in alcune situazioni, si conferma comunque un difensore affidabile.



Astori 6: contiene e si immola nei minuti finali, quando l’Atalanta preme alla ricerca del pareggio. L’attacco mobile orobico non ha vita facile e viene annullato.



Biraghi 6: senza infamia e senza lode. Svolge il suo compito e lo fa bene, tranne per quel cartellino giallo ricevuto nella metà campo orobica. Attento in fase difensiva, meno propenso a spingere: ma vale quanto detto per Laurini.



(Dal 68’ Olivera 6: prende il posto di Biraghi e sventa una minaccia. Poi ordinaria amministrazione)



Veretout 5,5: impreciso, ma di sostanza. Anima del centrocampo, cerca il tiro come di consueto ma azzardando troppo, talvolta. Graziato per un fallo su Kurtic, soffre un po’ l’assenza di Badelj.



Sanchez 5,5: che non avesse le geometrie di Badelj era risaputo. Il colombiano torna in campo grazie alla squalifica del croato, senza farne le veci ma giocando secondo le sue caratteristiche. Lento e con qualche errore di troppo commesso, nella ripresa prende le misure ai centrocampisti atalantini, accorciando talvolta in marcatura su Ilicic.



Dias 5: toglie il posto a Benassi ma percorre un leggero passo indietro. Stavolta parte titolare, senza però incidere come fa quando entra a gara in corso. Qualche lampo alla distanza, brillando però poco.



Thereau 6: preziosissimo nella penombra. Poco appariscente, ma di sostanza. Nella prima frazione parte molto alto, quasi accanto a Simeone, poi con il passare dei minuti arretra nella posizione di trequartista, dove smista i contropiede e fa salire la squadra.



(Dal 74’ Eysseric 6.: torna in campo dopo l’infortunio, entrando nel momento di maggior sofferenza per la propria squadra)



Chiesa 7: la decide lui con un missile da fuori area direttamente all’incrocio dei pali. E poi corsa, giocate e voglia. Un talento che Firenze dovrà custodire in questa stagione per poter puntare ai propri obiettivi e cercare di sognare con il simbolo di questo progetto fatto di giovani.



Simeone 6: più mobile rispetto alle precedenti gare, poiché l’attaccante argentino sfrutta la posizione maggiormente avanzata di Thereau per allargarsi maggiormente. Ben controllato da Caldara, arriva anche al cross. Nonostante gli applausi scroscianti del pubblico alla sua uscita dal campo, il primo gol al ‘Franchi’ stenta ad arrivare.



(Dal 53’ Babacar 5: torna in campo per dare una nuova linfa all’attacco. Lavoro sporco e spalle alla porta, poche occasioni per mettersi in mostra. Poi nel recupero, da solo davanti a Berisha, spreca tutto allungandosi il pallone)



All. Pioli 5,5: la vittoria gli sfugge all’ultimo istante. Preferisce Dias a Benassi, lancia Sanchez al posto dello squalificato Badelj. Crescita in quanto a fase offensiva, anche se nel secondo tempo la squadra cala vertiginosamente, nella creazione e nel ritmo. La sofferenza finale si esaurisce nella rete di Freuler, una beffa per le ambizioni e la programmazione.