Fiorentina-Sampdoria 3-2



Dragowski 6: incolpevole sulla rete di Barreto, è attento in uscita al 68’ su Ramirez dopo un’indecisione della propria difesa.



Gaspar 5,5: la solita qualità, poca e nota. Regala alla Sampdoria il calcio d’angolo da cui scaturisce la rete di Barreto.



Pezzella 6,5: controlla tranquillamente le varie situazioni, spiccando talvolta per la visione di gioco nei suoi lanci verso l’attacco.



Astori 6: duella con Zapata, annullandolo. Al 50’ si tuffa sugli sviluppi di una punizione calciata da Veretout, ma Puggioni blocca. Atterra Ramirez, regalando un rigore alla Sampdoria, che lo stesso uruguaiano realizza: per sua fortuna, c’è Veretout.



Biraghi 6: dedito quasi esclusivamente alla fase difensiva, fa il suo con discrezione.

(Dal 72’ Hugo 6: con il suo ingresso, al Fiorentina passa alla difesa ‘a tre’)



Sanchez 5,5: quasi un difensore aggiunto, sbaglia a volte in fase di disimpegno.



Benassi 6: pesca Babacar in profondità – da ringraziare il senegalese e Regini – in occasione del momentaneo 1-0. Si vede poco nel primo tempo. Precisissimo il lancio per Veretout, ma il francese spreca.



Veretout 7,5: si abbassa, si alza, è dappertutto. Scattante, guida i movimento della catena di sinistra, dando il suo contributo in entrambe le fasi. Spreca al 69’ un illuminante taglio di Benassi, volendo calciare di prima intenzione. Poi è magistrale e freddo dal dischetto, regalando con una doppietta il passaggio del turno ai viola.



Chiesa 5,5: svaria tantissimo, ma la posizione da attaccante addossatagli da Pioli è tragica, tanto che, non riuscendo a trovare le giuste misure, finisce per incaponirsi e prendersi anche un “Fede non sei solo” da qualche anziano signore. Al 32’ prova l’azione personale, palla alta.



Saponara 5,5: presente in partenza, scompare con il passare dei minuti, poiché la posizione è troppo girevole e, nonostante questo, gli avversari gli prendono le misure. Delizioso lo scavetto, al 4’, in favore di Babacar. Sfortunato, invece, nel deviare il tiro di Sala, recapitandolo sui piedi di Barreto, che insacca l’1-1. Al 52’ regala agli extraterrestri un pallone calciato da lontanissimo, visto Puggioni fuori dai pali.

(Dall’80’ Eysseric s.v.)



Babacar 7: non gli servono neanche due minuti per bruciare Regini e trafiggere, ‘da attaccante vero’, Puggioni. Poi qualche raro squillo di presenza, fino a quando non conquista il rigore che Veretout trasforma. Potrà avere tutti i difetti del mondo, ma difficilmente non lascia il segno.

(Dal 65’ Simeone 6: entra per uno stremato ‘Baba’)



All. Pioli 6: restio al turnover massiccio, inserisce Dragowski, Gaspar, Sanchez e Saponara, insieme a Babacar, rispetto allo scacchiere usuale. La posizione di Chiesa, nel mutante attacco odierno, è però da non riproporre per il bene del giocatore e della vista. Premesso ciò, le scelte pagano e la Fiorentina passa.