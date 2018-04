La Repubblica, nella sua edizione fiorentina, parla delle riserve della formazione di Stefano Pioli: "La partita di Reggio qualcosa ha detto: la panchina serve a poco e il turn over è qualcosa di decisamente improbabile. Tipo Falcinelli, che è stato in campo novanta minuti riuscendo a non tirare mai in porta. Così, quando Pioli azzarda cambi di formazione, anche per seguire i consigli di chi quei giocatori li ha comprati e li deve rivendere, difficilmente gli va bene. Maxi Olivera vive accanto a un punto interrogativo gigantesco. Il tecnico è testardo. E così al Mapei Stadium a un certo punto riappare Gaspar. Coi capelli, tra l’altro, perchè l’ultima volta che aveva giocato se li era rasati a zero. Il più grande mistero resta Gil Dias, gentile omaggio dell’amico Mendes con riscatto a 20 milioni. Molti tentativi, zero soddisfazioni. E poi? Poi c’è Eysseric, quello che forse senza sapere cosa stava facendo si è messo il dieci sulle spalle. Ecco, già il fatto che il numero dieci non giochi mai dovrebbe far riflettere".