Simone Lo Faso, esterno offensivo della Fiorentina, parla dal ritiro dell'Italia Under 20 della sua scelta di vestire la maglia viola in estate: "Sapevo già a cosa andavo incontro. E' normale che un classe '98 non parta subito titolare, però l'importante è farsi trovare pronti. Anche Pioli, come Guidi (ct dell'Under20, ndr) è un allenatore con cui ti puoi confrontare e che ti tratta bene. A Firenze mi trovo benissimo, sia con la città che con i compagni. Ora che vivo qua ho capito quanto sia bella la città: per me è perfetto. Il momento dei viola? Siamo sereni. C'è un po' di rammarico per il pareggio all'ultimo con l'Atalanta, mentre con il Chievo è stato un passo falso. Ma dalla panchina vedo un grande gruppo. Cosa mi sento di dire al mister? Niente di speciale. Solo che l'acquisto fatto dalla Fiorentina è giusto. Io sono pronto a giocare quando ce ne sarà bisogno".