È un problema sotto gli occhi di tutti. La Fiorentina è terza per numero di tiri tentati, superata dalla Roma - 345 a 344 - e le occasioni riesce a crearle, al netto di un qualità notevolmente inferiore alle prime della classe, che naturalmente si spartiscono anche le prime posizioni della classifica delle conclusioni effettuate. Ma la mira dei viola latita.



PRECISIONE - Se si analizza il dato, la Fiorentina risulta la prima per tiri fuori dallo specchio della porta avversaria. Da mesi, ormai, occupa questo dato. 182, il Napoli, che è secondo, ne ha 159. Un problema serio. Anche perché, se si guardano quelli che hanno centrato il bersaglio, non per forza finendo in rete, si nota come i viola siano all’ottavo posto: considerando l’alto numero dei tentativi, però, il dato stona.