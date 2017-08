Matias Fernandez può rimanere alla Fiorentina. La sua partenza sembrava logica, invece il cileno potrebbe essere confermato all'interno della rosa di Stefano Pioli. I numerosi interessamenti dall'estero non si sono concretizzati - il calciatore ha rifiutato le destinazioni - e ora potrebbe rimanere. La sua volontà è quella di continuare a Firenze, nonostante non sia sicuro di rientrare nella lista dei '25'. Il suo agente Alejandro Santisteban è a Milano in cerca di una collocazione, ma la permanenza non è esclusa. Lo riporta FirenzeViola.it.