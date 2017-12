Maxi Olivera, terzino della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica uruguayana Sport 890: "C'è stato il cambio di allenatore e nelle ultime settimane non sono stato impiegato quanto speravo. A gennaio si riaprirà il mercato: vedremo cosa succederà, al momento non so nulla. Vedremo quale sarà la soluzione migliore: vorrei giocare di più e non sono contento. Il mio desiderio sarebbe quello di rimanere a giocare in Italia. La Fiorentina è un grande club e a Firenze mi trovo molto bene ma l'importante per un calciatore è giocare".