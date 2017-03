Walter Mazzarri, ex allenatore di Napoli e Inter, ha allontanato le voci di un suo possibile ritorno in Italia. Il tecnico del Watford ha, infatti, voluto chiarire così in conferenza stampa le voci: "Fiorentina? Sono sono rumors. Ho un contratto di tre anni col Watford ed il mio obiettivo è fare bene qui. Sarei potuto restare in Italia, dato che avevo molte offerte, ma poi ho scelto l'Inghilterra".