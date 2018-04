, un presente avaro di soddisfazioni a Firenze. Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa , i due portoghesi hanno fin qui deluso. Arrivati grazie alla tratta tra, Direttore Sportivo della, la loro avventura in maglia viola sembra essere già terminata. Come riportato da SportWitness, l'agente potrebbe portarli via dalla Fiorentina, accasandoli al, squadra appena promossa in Premier League con la quale ha un canale privilegiato.