Il campionato, dopo le emozioni in Coppa Italia. Il Milan vuole ripartire dal successo contro l'Inter, di fronte una Fiorentina che arriva da un buon momento e non vuole fare sconti. Questo il match presentato da Opta: il Milan ha ottenuto il successo in due delle ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina dopo che aveva vinto solo una delle precedenti nove (3N, 5P). La Viola ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due incontri interni contro il Milan in A: non arriva a tre di fila in casa contro i rossoneri dal febbraio 1999. La Fiorentina è imbattuta da sei giornate di campionato (2V, 4N) e non ha subito gol negli ultimi quattro turni: è da gennaio 2014 che non rimane cinque gare di A di fila con la porta inviolata.



La Fiorentina, tra l'altro, ha tenuto la porta inviolata in tre occasioni nelle ultime quattro partite di Serie A al Franchi, tante quante nelle precedenti 19 gare interne di campionato. Il Milan arriva da due sconfitte consecutive in campionato e non ha trovato il gol in queste due gare: l’ultima volta che i rossoneri non hanno segnato per tre match di fila in Serie A è stata nel novembre 2001. Il Milan è, con Roma e Sassuolo, una delle tre squadre che non hanno ancora recuperato punti da situazione di svantaggio in questa Serie A. Quattro degli ultimi sei gol della Fiorentina in campionato sono arrivati negli ultimi 20 minuti di gioco. Solo l’Atalanta (sei) ha segnato più gol con giocatori subentrati dalla panchina rispetto alla Fiorentina: cinque, quattro di questi li ha firmati Babacar. Sia Marco Benassi che Cyril Thereau hanno trovato il gol l'ultima volta che hanno incrociato il Milan in Serie A, con le maglie di Torino e Udinese.