Nikola Milenkovic, durante la gara contro la Juventus, non ha esitato ad andare faccia a faccia con Higuain che lo stava rimproverando. Non solo, Milenkovic è anche l’esemplificazione dell’operazione investimento portata avanti da Pantaleo Corvino nel mercato di estate: 5,1 milioni di euro la somma versata dalla Fiorentina nelle casse del Partizan Belgrado per portarlo a vestire la maglia viola, oggi gli operatori di mercato raccontano di un interessamento per lui da parte di importantissimi club inglesi e spagnoli, con la valutazione economica che è quintuplicata, oscillando tra i venti e i venticinque milioni di euro. Lo riporta Il Corriere dello Sport.