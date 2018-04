Il prossimo weekend, quello della 35esima giornata di Serie A, può essere decisivo per la corsa scudetto e per quella Champions, con Inter-Juventus e Fiorentina-Napoli come sfide cruciali. In vista della gara del Franchi, alcuni tifosi viola hanno voluto mandare un messaggio a quanti pensano che la Fiorentina possa favorire la squadra di Sarri nel testa a testa coi bianconeri: "Ci scansiamo... ma dalla vostra puzza! Napoli m...!".