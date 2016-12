Fiorentina-Napoli è il big match della 18esima giornata di Serie A, penultima del girone di andata e ultima prima della sosta natalizia. Allo stadio Franchi di Firenze di fronte i partenopei, che stanno vivendo un grande momento di forma dopo aver attraversato un periodo fortemente altalenante, e i viola, fermi a 26 punti in classifica e reduci dalla doppia sconfitta contro Genoa e Lazio. La squadra allenata da Sarri vuole vincere per mantenere la continuità di risultati e provare a raggiungere almeno il secondo posto, visto che la Roma dista una sola lunghezza e la Lazio si è fermata ieri sera a San Siro. La quinta vittoria consecutiva, tra campionato e Champions, varrebbe il provvisorio meno 5 dalla Juve (con una partita in più). Non sarà facile però contro i toscani guidati da Sousa, che hanno bisogno di un importante riscatto casalingo dopo le ultime delusioni e soprattutto non possono perdere di nuovo, se non vogliono veder allontanarsi defintivamente la zona Europa. Sfida nella sfida quella tra Dries Mertens e Federico Bernardeschi, due dei profili più in forma del nostro campionato.