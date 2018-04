È l'arbitro Mazzoleni a dirigere la sfida tra Fiorentina e Napoli in programma alle 18.00 allo stadio Franchi. Gli assistenti sono Vuoto e Preti; il quarto uomo è Doveri, al Var Massa e Meli. Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



34' s.t. - Ammonito Mario Rui. Ennesimo cartellino giallo, questa volta al terzino del Napoli per uno sgambetto su Eysseric.



33' s.t. - Ammonito Eysseric. Cartellino giallo a Eysseric per uno sgambetto da dietro su Allan. Corretta la decisione dell'arbitro.



31' s.t. - Ammonito Insigne. Cartellino giallo all'attaccante del Napoli per proteste nei confronti di una decisione presa dall'arbitro Mazzoleni.



16' s.t. - Episodio dubbio. Cross di Chiesa a cercare Simeone in area di rigore, Albiol tocca di mano il pallone ma dopo che gli rimbalza sulla coscia. Solo calcio d'angolo per la Fiorentina e non giallo al difensore del Napoli (già ammonito) e conseguente punizione dal limite dell'area di rigore.



15' s.t. - Ammonito Milik. Durissimo intervento dell'attaccante polacco su Biraghi, Mazzoleni estrae il cartellino giallo. Corretta la decisione dell'arbitro.



45' - Ammonito Badelj. Cartellino giallo al centrocampista della Fiorentina per un fallo su Allan a provare a interrompere una ripartenza del Napoli. Corretta la decisione di Mazzoleni.



37' - Ammonito Callejon. Fallo evidente dello spagnolo che protesta per la chiamata di Mazzoleni. L'arbitro estrae il cartellino giallo all'attaccante del Napoli per proteste. Corretta la decisione del direttore di gara.



34' - Silent check del Var sul gol dell'1-0 di Simeone. L'attaccante della Fiorentina parte in posizione regolare: è tenuto in gioco da Mario Rui.



33' - Ammonito Raul Albiol. Intervento fuori tempo del difensore del Napoli su Benassi, Mazzoleni estrae il cartellino giallo all'indirizzo dello spagnolo. Corretta la decisione dell'arbitro.



24' - Ammonito Laurini. Il terzino della Fiorentina trattiene vistosamente Insigne, giusto il cartellino giallo estratto da Mazzoleni.



8' - Espulso Koulibaly. Fallo da ultimo uomo del difensore del Napoli su Simeone lanciato a rete. Inizialmente Mazzoleni assegna il calcio di rigore alla Fiorentina e il cartellino giallo al difensore del Napoli, ma poi viene richiamato dal Var. Cartellino rosso al difensore del Napoli e punizione perché il contatto avviene fuori dall'area di rigore.