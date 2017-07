Per il dopo Vecino è stato fatto il nome di Kranevitter, con la Fiorentina al lavoro per portarlo in Toscana. Il centrocampista dell'Atletico Madrid, però, frena ai microfoni di Tyc Sports: "Mi piacerebbe giocare di nuovo nell'Atletico, avere una seconda possibilità. Si tratta di un top club che mi ha sempre trattato benissimo ed è proprietario del mio cartellino. Ho molti amici in squadra quindi mi piacerebbe continuare a giocare qui. Il Mondiale? Dipenderà molto dal ct, devo però giocare un buon campionato affinché mi prenda in considerazione per andare in Russia".