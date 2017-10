Niente turnover: Stefano Pioli non abbassa la guardia e non vuol concedere sconti a nessuno, nonostante il turno infrasettimanale. Squadra che vince non si cambia: dopo i sei punti conquistati contro Udinese e Benevento, il tecnico parmense riproporrà probabilmente i suoi 'fedelissimi'. 4-3-3 con Marco Sportiello, in difesa a sinistra Cristiano Biraghi, mentre a destra ci sarà Vincent Laurini - unico ballottaggio esistente, quello con Bruno Gaspar, comunque in svantaggio - con al centro Davide Astori e German Pezzella; a centrocampo spazio a Jordan Veretout, Milan Badelj e Marco Benassi; sugli esterni, invece, ci saranno Federico Chiesa e Cyril Thereau; in attacco, Giovanni Simeone. Verso la panchina, dunque, Khouma Babacar. Queste saranno probabilmente le scelte di Pioli per la gara di stasera contro il Torino.