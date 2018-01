Si aggiunge un nuovo nome alla lista dei possibili sostituti di Carlos Sanchez, in uscira dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, i viola avrebbero messo nel mirino Filip Bradaric del Rijeka. Il primo contatto con la società croata risale a qualche giorno fa. Il giocatore può essere la prima, concreta alternativa a Milan Badelj.



L’OFFERTA - La proposta di Corvino al Rijeka è tutto sommato generosa e quindi sarebbe già stata presa in seria considerazione dal club. Ma rimane una sfumatura da correggere e che sarà quindi motivo di confronto fra le parti. Il Rijeka punta ad aggiungere all’assegno da 5 milioni di euro una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Percentuale che – a quanto pare – sarebbe piuttosto elevata (il 20 per cento su una cifra di rivendita qualsiasi, purchè superiore ai 5 milioni ).



INTOPPO - Questo tipo di condizione, naturalmente, non convince del tutto Corvino che dovendo garantire al Rijeka quel 20% si vedrebbe ridurre e non poco l’entità di una plusvalenza comunque non facile da preventivare al momento della sottoscrizione dell’affare. Attenzione, in ogni caso, anche alla concorrenza sul giocatore. Bradaric, escluso i tentativi vecchi o nuovi del Bologna, rimane nel mirino anche dell’Udinese e piace agli uomini mercato della Sampdoria.