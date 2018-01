Il Crystal Palace avrebbe sondato il terreno per Khouma Babacar con un’offerta da circa 6-7 milioni di euro. Pochi per Pantaleo Corvino, che vorrebbe monetizzare di più, visto anche che dovrebbe andare poi alla ricerca del sostituto dell’attaccante senegalese. Dall’Inghilterra sono sicuri che il club londinese sia pronto a rilanciare, spinto anche dagli spifferi provenienti da Liverpool, secondo cui l’Everton pare intenzione a strappare il giocatore alla Fiorentina a suon di sterline. Offerta che potrebbe aggirarsi sui 15 milioni. Cifra gradita da Corvino. Su Babacar è interessato anche il Galatasaray. L’attaccante, però, in estate – quando era stato cercato dal Besiktas – aveva già rifiutato la Turchia, considerata destinazione poco gradita. La Premier league, quindi, resta favorita. In Italia, invece, restano in attesa SPAL e Sassuolo, ma le cifre e la formula proposta sono lontane da quelle inglesi. Lo riporta La Nazione.