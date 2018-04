La Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi per iniziare a preparare l’importante partita contro il Napoli, in programma domenica alle 18 al Franchi. La squadra ha svolto prevalentemente una seduta atletica. Occhi puntati su Milan Badelj, alle prese con un infortunio ormai da parecchie settimane. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, il centrocampista croato ha lavorato sul campo, seppur in maniera differenziata. Per lui lavoro atletico e col pallone.