Come ha spiegato ieri il Sindaco di Firenze Dario Nardella, la Fiorentina avrà tempo fino al 31 ottobre 2018 per presentare il progetto definitivo per Novoli. Dalla società viola, intanto, filtra soddisfazione perché Palazzo Vecchio avrebbe capito la serietà delle intenzioni viola e confida nel 2021 di inaugurare lo stadio. E sempre ieri Palazzo Vecchio ha reso noto he il ministero dell’ambiente ha costituito l’Osservatorio Ambientale dell’aeroporto di Firenze previsto dalla Valutazione d’Impatto Ambientale per monitorare i lavori e l’inquinamento e nel quale non ci saranno né i Comuni della Piana né Prato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.