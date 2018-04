Tuttosport fa il punto sul mercato della Fiorentina. Corvino insieme al ds Freitas sta monitorando possibili rinforzi ed innesti per la prossima stagione: ieri il dg dell'area tecnica era Benevento per seguire la gara tra i campani e il Verona. Sotto osservazione il giovane talento Enrico Brignola, classe 1999, valutazione sui 2,5 milioni di euro, già 11 presenze finora in A e tre gol a Sampdoria, Roma e Cagliari (oltre ad un assist giusto ieri per Diabatè). Un investimento per il reparto offensivo che intriga e potrebbe concretizzarsi se con Thereau ci sarà addio anticipato (il 35enne francese è sotto contratto fino al 2019) o se Gil Dias, in prestito biennale dal Monaco, sarà rispedito al mittente a giugno.



Tra i giocatori seguiti, oltre a Lorenzo Venuti di proprietà della Fiorentina che lo ha blindato fino al 2022 e a fine stagione potrebbe riportarlo alla base, anche il ventinovenne centrale del Verona Ivan Vukovic, in prestito dall’Olimpiakos con cui i viola vantano buoni rapporti (vedi l’affare-Milic).