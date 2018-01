Non solo Emiliano Sala del Nantes come sostituto di una possibile partente come Khouma Babacar. La Fiorentina, come riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe messo gli occhi su Facundo Ferreyra dello Shakhtar Donetsk, argentino con il passaporto italiano. ventiseienne, era stato seguito dalla Fiorentina già in passato e dal primo gennaio è entrato negli ultimi sei mesi di contratto con gli ucraini. Ventisei anni, in questa stagione ha segnato tantissimo, venti reti in ventotto partite giocate in tutte le competizioni: l’occasione del parametro zero potrebbe essere colta senza troppe difficoltà, assecondando il suo sogno di tornare nel calcio europeo dopo l’esperienza “fantasma” in Premier al Newcastle.