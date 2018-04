Emissari della Fiorentina in Sudamerica hanno ricevuto proposte per tre giocatori messicani. Il primo nome, già anticipato un mese fa, è quello di Jurgen Damm, esterno del Tigres, incoronato da uno studio riconosciuto dalla FIFA come il secondo giocatore più veloce al mondo dopo Bale. Il costo si aggira intorno ai sei o sette milioni di euro ma potrebbe alzarsi con il Mondiale: passaporto comunitario grazie al nonno materno, il classe '92 sarebbe un'operazione da chiudere prima della rassegna russa.



ALTRI PROFILI - Ci sono anche Rodolfo Pizarro del Deportivo Guadalajara ed Erik Gutierrez del Pachuca nella lista dei proposti ai viola. Pantaleo Corvino ha spesso viaggiato in Sudamerica e potrebbe averli visti in prima persona. Entrambi sono nel giro della Nazionale messicana.