Giornata di CdA in casa Fiorentina. Importante, soprattutto in vista del futuro. Dall'aumento del monte-ingaggi fino alle mosse del futuro, per un rilancio che dovrà essere studiato per comprenderne esborsi e margini economici. Poi il nuovo stadio e il centro sportivo per le giovanili. Ottimismo per il secondo, meno per il primo, che sta subendo ulteriori rallentamenti. Da registrare il ritorno in campo dei Della Valle, che non saranno presenti, e l'intitolazione del Centro Sportivo ad Astori: se ne parlerà, la palla è in mano alla toponomastica del Comune di Firenze. E poi altro, dai riscatti fino alle mosse aziendali.