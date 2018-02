Il giocatore della Fiorentina Maximiliano Olivera ha rilasciato un’intervista a Sport890: “L’anno scorso è andato molto bene, tra campionato ed Europa League ho giocato circa trenta partite. Il primo anno è stato spettacolare, mentre in questa stagione mi aspettavo qualcosa in più. E’ cambiato l’allenatore, sono arrivati giocatori nuovi ma ho iniziato da titolare, mentre adesso devo aspettare in panchina. Sono tranquillo, mi alleno bene e quando avrò la mia occasione cercherò di farmi trovare pronto. Sto bene e ho molta voglia di giocare, se le cose non cambieranno da qui alla fine della stagione vedremo di trovare una soluzione”.