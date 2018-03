Il giocatore della Fiorentina Maximiliano Olivera ha rilasciato un’intervista a Fox Sports Uruguay: “Voglio giocare e continuerò a lottare per riuscirci, poi vedremo. Sarei felice se il mio futuro fosse ancora qua, perché la Fiorentina è un grande club e Firenze è una città fantastica, ma cercherò in ogni caso di giocare, che è ciò che conta. Mi alleno giorno dopo giorno per migliorare la mia fase difensiva in primis, ma anche quella offensiva. Un laterale moderno deve saper fare bene entrambe. La mia mentalità è quella di non arrendermi e cercare di invertire questa situazione. Ora penso solo a riconquistarmi il posto da titolare, a Firenze o da un’altra parte.