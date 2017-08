FANTACALCIOMERCATO

Com’è cambiata in 12 mesi, in campo e fuori. Un anno fa era uno dei giovani più promettenti del settore giovanile della Fiorentina, ora è uno degli esterni più ambiti d’Italia e non solo. In Serie A lo hanno messo nel mirino due big su tutte:. La società nerazzurra lo segue da tempo, ma al momento non è andata oltre a semplici sondaggi. Il Napoli, invece, si è fatto avanti concretamente per il giocatore e non ha alunna intenzione di fare marcia indietro. Il presidente De Laurentiis stravede per l’esterno d’attacco classe 1997 e. Inter e Napoli, però, dovranno fare i conti con. Secondo Sky Sport, la società tedesca, sempre più vicino al Barcellona, sta pensando proprio all’esterno della Fiorentina ed è pronta ad avanzare una proposta ufficiale.- "Fa piacere l'interesse che tanti club stanno mostrando verso i nostri giocatori, vuol dire aver lavorato e operato bene e averli cresciuti bene," è il messaggio dellaaffidato qualche settimana fa all'Ansa, in risposta alle continue voci di mercato che riguardano i propri tesserati, a partire dafinito nel mirino del Napoli. "In particolare per Chiesa valgono le parole dichiarate più volte in precedenza, ovvero che puntiamo su di lui, è un grande talento di prospettiva e soprattutto e”. La società viola è pronta a blindare il proprio gioiello, che attualmente percepisce un ingaggio inferiore ai 500mila euro. ILe parti in causa hanno già iniziato a parlarne, la società viola - e soprattutto Stefano Pioli - vuole ripartire da Chiesa nella prossima stagione.- Dopo, il direttore generale viola Corvino ha fatto chiaramente sapere che Chiesa non è in vendita. Tutte le offerte che arriveranno da qui alla fine del mercato per il giovane, autore di 3 gol e 3 assist nelle 27 partite disputate l’anno scorso in Serie A, dovrebbero essere rifiutate. La linea viola è chiara, ma il condizionale è sempre d’obbligo perché di fronte a un’offerta importante la posizione della società potrebbe cambiare., cifra che il Napoli ha provato ad abbassare inserendo nell’operazione i cartellini di Emanuele Giaccherini e uno tra Duvan Zapata e Leonardo Pavoletti.. Gli azzurri al momento hanno mollato la presa, ma si è fatto sotto il Borussia Dortmund con grande decisione. La Fiorentina non vuole cedere il giocatore, Chiesa al momento non si tocca. Per blindare il nuovo simbolo di Firenze la società viola deve fare in fretta: le squadre interessate non mancano.