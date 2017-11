Arriva la Roma. A Firenze non si parla d'altro in casa Fiorentina: i giallorossi, soprattutto dopo la vittoria contro il Chelsea in Champions League, sono temutissimi. Anche perché le defezioni tra i viola saranno nette: assente Vincent Laurini, Stefano Pioli sarà costretto a rivedere e rivisitare la difesa, con tante varianti possibili ma nessuna con la certezza del risultato; inoltre, in dubbio è Cyril Thereau, in netta ripresa, che sta facendo di tutto per esserci ma ancora non è detta l'ultima parola. C'è poi da recuperare, sul piano delle prestazioni, Davide Astori, autore di una gara negativa a Crotone.



MINI CICLO - Vincere con la Roma - ma anche pareggiare, per certi versi - sarebbe un risultato eccezionale. Perché dopo le vittorie contro Udinese, Benevento e Torino, il 'mini ciclo' a cavallo tra ottobre e novembre ha subito la brusca caduta di Crotone: tre punti svaniti, che avrebbero potuto lenire un passo falso contro la Roma. Ora, invece, per rimanere attaccati al treno che continuerebbe a dar senso alla classifica della Fiorentina, una vittoria o un pareggio sono un quacosa da dover cogliere quasi obbligatoriamente.